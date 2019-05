Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pkw's stoßen frontal zusammen

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am ersten Mai gegen 17:30 Uhr kam es am Ortseingang Thaleischweiler zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Einer der Pkw, der vom Gewerbegebiet-Ost in Richtung Tha-leischweiler unterwegs war, kam mit seinem Wagen in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie ab-geschleppt werden mussten. Einer der beiden Fahrzeugführer musste aufgrund seiner Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Während der Unfallaufnahme musste die Straße zeitweise voll gesperrt werden.

