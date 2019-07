Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg/Vechta

Schneiderkrug - Brand

Am 22. Juli 2019 brannte ein 52-Jähriger aus Halen gegen 17.05 Uhr an der Hansestraße Unkraut ab. Dabei wehte brennendes Unkraut unter Holzpaletten, wodurch diese in Brand gerieten. Durch das Feuer wurden etwa 150 Paletten beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Essen - Trunkenheit im Verkehr/Widerstand gegen Polizeibeamte

Am 22. Juli 2019 befuhr ein 55-jähriger Essener gegen 16.30 Uhr mit seinem Fahrrad vom Calhorner Kirchweg in die Straße Am Forst. Eine Zeugin beobachtete, wie der Essener auf dieser Strecke mehrfach zu Fall kam und verständigte die Polizei. Der inzwischen leicht verletzte 55-Jährige stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Er sollte zwecks weiterer Maßnahmen zur Polizeidienststelle verbracht werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand durch körperliche Gewalt. Außerdem beleidigte der Essener die eingesetzten Polizisten. Verletzt wurde niemand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 20. Juli 2019 kam es in der Zeit von 09.00 Uhr bis 10.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Friseurs an der Cloppenburger Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren einen dort geparkten Mercedes. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

