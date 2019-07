Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Haftbefehl vollstreckt

Zittau (ots)

Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz verhafteten am 4. Juli 2019 nahe des Landratsamtes in Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Mann.

Die Bundes- und Landespolizisten der gemeinsamen Streife kontrollierten um 10:45 Uhr die beiden Insassen eines Mercedes Benz C 200. Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 58-jährigen Deutschen aus Bautzen, der per Haftbefehl wegen sexueller Nötigung gesucht wird. Demnach hat er eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten zu verbüßen. Beamte des Polizeireviers Zittau brachten den Gesuchten in die Justizvollzugsanstalt Görlitz.

