Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Führerschein mit Miettransporter auf der BAB4 ertappt

Weißenberg (ots)

Ein 31-jähriger Mann aus Rumänien war am Vormittag des 3. Juli 2019 auf der Autobahn 4 in Richtung Görlitz unterwegs und wurde um 10:00 Uhr von Bundespolizisten an der Anschlussstelle Weißenberg kontrolliert. Er hatte zwar einen gültigen rumänischen Führerschein dabei, hätte aber weil er seit über einem Jahr in Deutschland lebt, eine deutsche Fahrerlaubnis beantragen müssen. Dies hat er versäumt und handelte sich nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

