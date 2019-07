Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Andreaskreuz beschädigt

Großschönau (ots)

Am Morgen des 2. Juni 2019 nahm die Bundespolizei am Bahnübergang Gabelsberger Straße in Großschönau die Beschädigung eines Andreaskreuzes auf. Unbekannte Täter hatten das rote Abdeckglas des Warnblinklichtes zerstört. Die Anlage funktioniert ansonsten aber noch fehlerfrei. Gefährdet wurde bisher niemand. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

