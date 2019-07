Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zeugenaufruf nach Prügelei auf Schibocker Bahnhof

Bischofswerda (ots)

Zwei Gruppen von fünf Reisenden und vier vermutlichen Einwohnern gerieten am 29. Juni 2019 gegen 23:00 Uhr auf dem Bahnsteig des Bahnhofes in Bischofswerda in Streit. Vorangegangen waren Pöbeleien, die gleich ins Handgreifliche abrutschten. Einer der Vierer-Gruppe warf mit Schottersteinen auf die Gruppe wartender Reisender, die weiter nach Görlitz fahren wollten. Einer der Reisenden, ein 60-jähriger Deutscher aus Görlitz, wurde verletzt, verzichtete aber auf ärztliche Versorgung. Er trug Schürfwunden an Knie, Nase und Ellbogen von sich. Bis zum Eintreffen der alarmierten Landes- und Bundespolizisten waren die Täter geflüchtet. Die Reisendengruppe konnte drei der vier Täter grob beschreiben. Der erste Mann hatte wenig Haare, eine Bodybuilderfigur, ein Gesichtspiercing, trug ein grünes T-Shirt und ist etwa 1,60 m groß. Der zweite Mann war mager, hatte dunkle Haut, trug ein weißes T-Shirt, hatte blondes Haar und hatte viele Pickel im Gesicht. Der dritte Mann war dunkel gekleidet. Nähere Angaben, auch zu dem vierten Mann, konnte niemand machen.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu dieser Auseinandersetzung machen und Hinweise geben? Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen übernommen und ist wie folgt telefonisch erreichbar: 03586 / 76020.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Ebersbach

Pressesprecher

Alfred Klaner

Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45

E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell