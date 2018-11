POL-PDMT: Sachbeschädigung an PKW

Westerburg (ots) - Am 12.11.2018, um 15:20 Uhr stellte die Geschädigte ihren Personenkraftwagen, Citroën C3 auf einem Parkplatz in der Sackgasse in 56457 Westerburg ab. Als sie gegen 16:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie zwei Kratzer an der Fahrerseite des Citroën fest. Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor. Wer Angaben zur Beschädigung oder dem Verursacher machen kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Westerburg (02663/9805-0) zu melden.

