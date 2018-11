POL-PDMT: Holzheim - Einbruch in Pkw

65558 Holzheim (ots) - Am Dienstag (13.11.2018) wurde im Zeitraum zwischen 06:00 und 07:30 Uhr in einen Pkw eingebrochen. Der schwarze Renault Clio mit EMS-er Kennzeichen war in der Limburger Straße in Holzheim abgestellt. Nach Einschlagen der Scheibe in der Fahrertür wurde aus dem Innenraum eine Geldbörse mit Bargeld und diversen Dokumenten entwendet. Da das Fahrzeug gut sichtbar geparkt war, bittet die PI Diez eventuelle Zeugen oder Hinweisgeber ihre Beobachtungen unter der Rufnummer 06432/6010 oder auch gerne per E-Mail unter pidiez@polizei.rlp.de mitzuteilen.

