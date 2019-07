PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 01.07.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Gewaltsame Auseinandersetzung auf Campingplatz, Usingen, Eschbach, Tannenkopfweg, 28.06.2019, gg. 21.30 Uhr (pa)Zwei Anzeigen wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung nahm die Polizei am Freitagabend in Usingen-Eschbach auf. Dort waren zwei Männer gegen 21.30 Uhr auf einem Campingplatz aneinandergeraten. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung sollen sich die Kontrahenten gegenseitig geschlagen haben, zum Teil unter Zuhilfenahme von Holzstöcken. Einer der Kontrahenten zog im weiteren Verlauf eine Schreckschusswaffe und schoss mit dieser in Richtung des anderen Mannes. Die beiden Männer wurden durch Zeugen voneinander getrennt. Beide trugen leichte Verletzungen davon. Durch den Einsatz der Schreckschusswaffe erlitt der Beschossene Haut- und Augenreizungen im Gesicht, weswegen er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

2. Mann geht auf Passanten los, Königstein im Taunus, Hauptstraße, 30.06.2019, gg. 01.05 Uhr (pa)In der Nacht auf Sonntag griff ein Mann in Königstein auf offener Straße mehrere junge Männer an. Der 24-jährige Wohnsitzlose trat kurz nach 01.00 Uhr in der Hauptstraße zunächst in Kontakt mit der ihm unbekannten Personengruppe. Aus bisher ungeklärten Gründen schlug er im weiteren Verlauf vier Männer aus der Gruppe mit einem Stock. Zudem stieß er einen Blumenkübel von einer Mauer, der dabei zu Bruch ging. Die verständigten Polizeibeamten trafen den Mann vor Ort an und nahmen ihn fest. Es wurde bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt. Des Weiteren ergab eine Abfrage, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war.

3. Körperverletzung auf Schneidhainer Kerb, Königstein im Taunus, Schneidhain, Rossertstraße, 30.06.2019, gg. 01.30 Uhr (pa)Ein Besucher der Schneidhainer Kerb wurde in der Nacht auf Sonntag, gegen 01.30 Uhr, auf dem Kerbeplatz von einem Unbekannten angegriffen. Dieser nahm den 27-Jährigen zunächst in den "Schwitzkasten" und schlug ihn daraufhin mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wodurch seine Brille zu Bruch ging. Der Angreifer wird beschrieben als ca. 185-190cm groß und schlank mit schwarzen Haaren. Getragen habe er ein blaues T-Shirt, eine lange Hose und weiße oder graue Schuhe. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (06174) 9266 - 0 bei der Polizeistation Königstein zu melden.

4. E-Bike gestohlen, Oberursel, Gattenhöferweg, 28.06.2019, 16.30 Uhr bis 30.06.2019, 18.30 Uhr (pa)Ein hochwertiges Elektro-Mountainbike wurde am Wochenende zum Ziel von Fahrraddieben. Der Besitzer des mattschwarzen Rades der Marke "Bulls", Modell "Twenty9 Evo 2" schloss dieses am Freitag gegen 16.30 Uhr an einem Fahrradständer im Gattenhöferweg an. Bei seiner Rückkehr am Sonntag gegen 18.30 Uhr war sein Mountainbike im Wert von knapp 3.500 Euro verschwunden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter (06171) 6240 - 0 bei der Polizeistation Oberursel zu melden.

5. Junge Männer von Gruppe geschlagen, Bad Homburg v. d. Höhe, Rathausplatz, 30.06.2019, gg. 00.55 Uhr (pa)Zwei junge Männer wurden in der Nacht auf Sonntag in Bad Homburg geschlagen und verletzt. Beide hielten sich auf dem Rathausplatz auf, als sie aus einer Personengruppe heraus zunächst provoziert wurden. Im weiteren Verlauf schlugen mehrere Personen auf die beiden 17 und 21 Jahre alten Männer ein. Im Anschluss flüchtete die Gruppe in Richtung Erlenweg. Die verständigten Polizeibeamten konnten im Rahmen der Fahndung zwei Tatverdächtige festnehmen. Die Bad Homburger Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter (06172) 120 - 0 zu melden.

6. Verkehrskontrollen am Feldberg, Feldberggebiet, 28.06.2019 - 30.06.2019 (pa)Am vergangenen Wochenende führte die Polizei wieder umfangreiche Kontrollmaßnahmen im aufgrund des sonnigen Wetters gut besuchten Feldberggebiet durch. Am Freitag wurden bei Kontrollen 10 Motorräder angehalten und in Augenschein genommen. Hieraus resultierten 7 Mängelanzeigen. An zwei Fahrzeugen wurden technische Veränderungen festgestellt, die zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Dies bedeutete jeweils auch das Untersagen der Weiterfahrt. Des Weiteren wurde bei der Geschwindigkeitsmessung ein Motorrad mit gemessenen 120 km/h statt der erlaubten 80 Stundenkilometer festgestellt. Am Samstag wurden die Kontrollen unter Beteiligung mehrerer Polizeimotorräder fortgesetzt. Es wurden insgesamt 40 Motorräder sowie ein Quad kontrolliert. Diesmal fertigten die Beamten 14 Mängelanzeigen. Wieder wurden auch Fahrzeuge mit technischen Veränderungen festgestellt, die zu einem Erlöschender Betriebserlaubnis führen. Darüber hinaus wurden Ordnungswidrigkeiten wie beispielsweise Verstöße gegen die Helmpflicht geahndet und Schallpegelmessungen durchgeführt. Am Sonntag erfolgten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der B8 in der Gemarkung Königstein. Es wurden insgesamt 8 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Am schnellsten war ein Pkw mit gemessenen 87km/h statt der erlaubten 60km/h. Leider ereigneten sich am Wochenende wieder zwei Motorradunfälle im Feldberggebiet. Bereits am Sonntag berichteten wir über einen Alleinunfall auf der L3004 im Bereich der "Applauskurve", bei dem der Fahrer schwer verletzt wurde. Ebenfalls auf der L3004 stürzte am Sonntagabend ein Biker in einer Linkskurve, als er aus Richtung Sandplacken in Fahrtrichtung Schmitten fuhr. Der Mann hatte Glück im Unglück und zog sich lediglich leichte Verletzungen zu.

7. Motorradfahrer stürzt, L3004, Gemarkung Schmitten, 30.06.2019, gg. 20.05 Uhr (pa)Am Sonntagabend wurde ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 3004 leicht verletzt. Der 19-jährige Biker befuhr die L3004 aus Richtung Sandplacken in Fahrtrichtung Schmitten. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Straße ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, weswegen er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden. Es entstand daran ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

8. Frau bei Ausweichmanöver verletzt, Kronberg im Taunus, Schillerstraße, 29.06.2019, gg. 20.35 Uhr (pa)Am Samstagabend ereignete sich in der Schillerstraße in Kronberg ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde und rund 5.000 Euro Sachschaden entstand. Die 47-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die Schillerstraße aus Richtung Friedrichstraße kommend in Fahrtrichtung Ludwig-Sauer-Straße, als auf Höhe der Hausnummer 26 eine 40-Jährige mit ihrem Range Rover rückwärts vom dortigen Parkplatz auf die Fahrbahn fuhr. Die Fahrerin des Golfs wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei fuhr sie über den Gehweg und stieß gegen einen Poller sowie eine Hauswand. Die 47-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt.

9. Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab, L3057, Gemarkung Gonzenheim, 30.06.2019, gg. 07.00 Uhr (pa)Ein Alleinunfall ereignete sich am Sonntagmorgen auf der Landesstraße 3057 bei Gonzenheim. Eine 23-jährige Frau fuhr mit ihrem Opel Adam von Bad Homburg kommend in Richtung Friedrichsdorf. In einer Linkskurve kam der Wagen aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, überfuhr zunächst ein Straßenschild, touchierte dann hinter der Leitplanke einen Baum und rammte die Rückseite der Leitplanke. Von dort aus überfuhr der Opel einen kleinen Baum, bevor er nach dem Touchieren eines weiteren Baumes zum Stillstand kam. Die 23-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug, an dem Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.

10. Zusammenstoß von Fahrrad und Pkw, Oberursel, Nassauer Straße, 28.06.2019, gg. 12.00 Uhr (pa)Ein 74-jähriger Radfahrer wurde am Samstagmittag in Oberursel bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leicht verletzt. Er befuhr gegen 12.00 Uhr den Radweg in der Nassauer Straße, als eine 83-Jährige mit ihrem VW Golf rückwärts aus einer Hofeinfahrt fuhr und dabei den Radweg kreuzte. Der 74-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zur Kollision kam. Der Sachschaden, der am Fahrrad des Mannes und dem Pkw der Frau entstand, wird auf insgesamt rund 1.700 Euro geschätzt.

