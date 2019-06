PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus im Zeitraum vom 28.06.2019 bis 30.06.2019, 09:45 Uhr

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Sonstiges:

29.06.2019, gegen 22:30 Uhr 61350 Bad Homburg, Dornholzhausen

Aufgrund einer sich in hilfloser Lage befindlichen Person im angrenzenden Wald- und Feldgebiet von Bad Homburg-Dornholzhausen, erfolgten Suchmaßnahmen unter anderem mit dem Polizeihubschrauber.

Die Person konnte aufgefunden und in ärztliche Obhut gegeben werden.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfall:

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Tatort: 61440 Oberursel, L 3004 Applauskurve Tatzeit: Freitag, 28.06.2019, 20:55 Uhr

Ein 28 Jahre alter Motorradfahrer fuhr aus Richtung Sandplacken die L 3004 in Richtung Oberursel. In der Applauskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Das Motorrad rutschte samt Fahrer in die Leitplanke. Der Fahrer wurde durch den Sturz schwerverletzt und zog sich mehrere Brüche zu. Durch den Unfall wurde sowohl das Motorrad als auch die Leitplanke beschädigt. Der Sachschaden wird auf 2800,- Euro geschätzt.

MK

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell