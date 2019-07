Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit falschem Führerschein durch Löbaus Innenstadt

Löbau (ots)

Ein 51-jähriger Autofahrer aus Georgien war am 2. Juni 2019 gegen 17:40 Uhr mit seinem Peugeot 306 Kombi ohne gültigen Führerschein in der Innenstadt von Löbau unterwegs. Bundespolizisten kontrollierten den Mann in der Sachsenstraße und bekamen einen falschen georgischen Führerschein ausgehändigt. Laut Führerscheinstelle wurde auch keine deutsche Fahrerlaubnis erteilt. Er muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

