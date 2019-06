POL-DO: Dortmunder Polizeipräsident zieht positives Fazit des 37. Deutschen Evangelischen Kirchentages und lobt seine Einsatzkräfte für die gute Arbeit

Polizei Dortmund

Für fünf Tage gastierte der 37. Deutsche Evangelische Kirchentag in Dortmund. Diese international bedeutsame Veranstaltung bedurfte der intensiven Vorbereitung durch zahlreiche Sicherheitspartner.

"Was für ein Vertrauen" - so lautete das Motto dieses Kirchentages; "Dieses Vertrauen wurde auch den eingesetzten Polizistinnen und Polizisten entgegengebracht!", ergänzte der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange im Hinblick auf die Arbeit der Beamtinnen und Beamten, die mit ihrem Engagement und ihrer Professionalität dazu beitrugen, den Kirchentag zu einem friedlichen und sicheren Fest zu machen. Der Polizeiführer dieses Einsatzes, der Leitende Polizeidirektor Ralf Ziegler, schloss sich den Worten des Behördenleiters an: "Auch mein Dank gilt vor allem den Kolleginnen und Kollegen, die über diesen langen Einsatzzeitraum immer ein kompetenter und offener Ansprechpartner waren. Ein besonderer Dank ist aber an die Besucherinnen und Besucher des Kirchentages zu richten, die durch ihr offenes und vertrauensvolles Mitwirken zu dem sehr gelungenen Kirchentag beigetragen haben."

Die lange und intensive Vorbereitung im professionellen und engen Zusammenwirken mit dem Veranstalter und den anderen beteiligten Organisationen waren ausschlaggebend dafür, dass der Kirchentag in Dortmund ein voller Erfolg werden konnte.

Der Dortmunder Polizeipräsident betonte: "Wir als Polizei blicken auf einen sehr gelungenen und äußerst friedlichen Kirchentag zurück - über 120.000 Menschen haben Dortmund in diesen Tagen mit ihren Schals grün gefärbt und für eine unglaublich positive Stimmung gesorgt. Meine Eindrücke vor Ort sowie die Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher zeigen, dass wir unsere Aufgabe bürgernah erfüllt haben. Viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten von großer Dankbarkeit und Wertschätzung der Kirchentagbesucher, die ihnen entgegengebracht worden sind."

