POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Saterland/Ramsloh - Einbruch in Kartbahn

Zwischen Sonntag, den 21. Juli 2019, 21.45 Uhr, und Montag, den 22. Juli 2019, 18.00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Gebäude der Indoor Kartbahn an der Industriestraße. Hier entwendeten sie Süßigkeiten und Bargeld. Der entstandene Schaden beträgt etwa 180 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.04498-2111) entgegen.

Friesoythe - Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Samstag, den 20. Juli 2019, gegen 18.00 Uhr, und Montag, den 22. Juli 2019, um 10.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Galgenberg. Die Höhe des entstandenen Schadens ist zurzeit nicht bekannt. Auch liegen derzeit keine Angaben zu möglichem Diebesgut vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.04491-93160) entgegen.

