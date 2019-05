Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttendyk/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Auf dem Parkplatz am Hüttendyk hatte eine 21-jährige Autofahrerin aus Schöppingen ihren Ford Focus am Montag, 27.05.2019 von 07.50 Uhr bis 17 Uhr geparkt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass ein Unfallfahrer den Wagen beschädigt und keine Nachricht hinterlassen hat. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell