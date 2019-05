Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Falscher Polizistentrick hat noch nicht ausgedient

Coesfeld (ots)

Am Montagmorgen, 27.05.2019 versuchten Falsche Polizisten mindestens sechs Mal in Coesfeld an das Ersparte älterer Bürger zu kommen. Alle Angerufenen erkannten den Schwindel, ließen sich am Telefon richtigerweise auf Nichts ein und erstatteten Anzeige bei der echten Polizei.

