Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Rudolf-Diesel-Straße/ Dieseldiebstahl aus Baufahrzeugen

Coesfeld (ots)

An zwei Baggern und einem Radlader einer Firma aus Münster brachen Unbekannte über das Wochenende die Tankschlösser auf und zapften insgesamt ca. 400 Liter Diesel ab. Die Baufahrzeuge standen an einer Baustelle auf der Rudolf-Diesel-Straße in Bösensell und waren von Freitagmittag, 24.05.2019, 12.30 Uhr bis Montagmorgen, 27.05.2019, 7 Uhr unbeobachtet. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

