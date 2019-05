POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis (Nachtrag mit Bild)

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.05.2019

Die folgende Pressemitteilung wurde bereits am 16.05.2019 veröffentlicht, allerdings ohne Foto. Dies ist jetzt angehängt.

Tauberbischofsheim: Altes Glas im Wald abgelagert

In der Zeit von Dienstag, 10.00 Uhr, bis Mittwoch, 9.15 Uhr, entsorgte ein bislang Unbekannter einen halben Kubikmeter Glasabfall im Gewann Neuburg, Gemarkung Dittwar, zwischen Dittwar und Königheim. Das Glas wurde etwa 50 Meter vom ersten Windrad entfernt im Wald abgeladen. Es handelt sich um zersplittertes Profilglas welches beispielsweise in Hallen und Werkstätten verwendet wurde. Teile von PU-Schaum und Fliesenreste befanden sich auch darin. Der Abfall könnte mit einem Anhänger oder Pritschenwagen transportiert worden sein. Wer hat im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte, unter der Telefonnummer 09341 810, an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

