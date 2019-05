Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - In Sportheim eingebrochen

Lahr, Mietersheim (ots)

Ein unbekannter Einbrecher ist zwischen Sonntag- und Dienstagabend in ein Sportheim in der Allmendstraße eingedrungen. Nachdem sich der unerwünschte Besucher zunächst erfolglos am Haupteingang versuchte, gelang es ihm, die Tür eines Nebeneingangs aufzubrechen. Im Sportheim wurden weitere Türen zu Büroräumen gewaltsam geöffnet und darin Schränke und Schubladen durchwühlt. Ob tatsächlich etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Lahr.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell