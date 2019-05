Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim - Von Leiter gestürzt

Kippenheim (ots)

Ein 51 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagmittag in der Schloßstraße bei Folierungsarbeiten schwere Verletzungen zugezogen. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der Arbeiter gegen 14 Uhr ohne fremdes Zutun aus circa drei Metern Höhe von einer Leiter. Nach einer notärztlichen Erstversorgung wurde der 51-Jährige mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

