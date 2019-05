Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Nach Ruhestörung in Polizeigewahrsam genommen

Rastatt, Niederbühl (ots)

Gleich zwei Mal mussten Beamte des Polizeireviers Rastatt am Montagabend zu einer Ruhestörung nach Niederbühl ausrücken. Kurz vor 21 Uhr wurde der 34-jährige "Krawallmacher" ermahnt, die überlaute Musik auf ein erträgliches Maß zurückzustellen. Dies interessierte ihn offensichtlich herzlich wenig, so dass die Gesetzeshüter bereits eine Stunde später erneut vorfahren mussten. Dieses Mal blieb es nicht bei einer gutgemeinten Ermahnung. Der unbelehrbare Störenfried wurde nach vorheriger Ankündigung kurzerhand in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht. Dort durfte der mit knapp zwei Promille alkoholisierte Mann die Nacht ohne musikalische Begleitung im Notarrest verbringen. Rechnung folgt.

