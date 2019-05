Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, An der Kolvenburg/ Sachbeschädigung an Schule

Coesfeld (ots)

Eine Sitzbank an der ehemaligen Hauptschule in Billerbeck beschädigten Unbekannte mit einer Säge. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitagnachmittag, 24.05.2019, 16 Uhr und Samstagmittag, 25.05.2019, 12 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Polizei Coesfeld

Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

