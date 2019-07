Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen im Täle/A8 - Autofahrer verhindert Schlimmeres

Am Donnerstag bemerkte ein Zeuge bei Mühlhausen ein brennendes Auto und machte den Fahrer darauf aufmerksam.

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr war ein 37-Jähriger auf der Autobahn unterwegs. Der Mann bemerkte Flammen aus dem Auspuff eines BMW, der in Richtung München fuhr. Er machte den Fahrer darauf aufmerksam, indem er hupte und die Lichthupe benutzte. Der reagierte und fuhr kurz vor der Anschlussstelle Mühlhausen rechts auf den Standstreifen. So sei er gerade noch rausgekommen, bevor der BMW in Flammen aufging. Die Feuerwehr Gruibingen hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Während der Löscharbeiten war die rechte Fahrspur für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Nach derzeitigem Stand handelt es bei der Brandursache um einen technischen Defekt. Laut Polizei beträgt der Sachschaden rund 30.000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

