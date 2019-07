Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Betrunkener stürzt vom Fahrrad

Am Donnerstag endete in Göppingen eine berauschte Fahrt im Krankenhaus. Ohne Folgen blieben Fahrten in Ebersbach und Uhingen.

Ulm (ots)

Gegen 13.15 Uhr sei nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Radler in der Holzheimer Straße gestürzt. Der 64-Jährige sei deutlich unter Alkoholeinwirkung gestanden. Zudem sollen am Lenker mehrere Tüten gehangen haben. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit eher leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Dort musste er auch eine Blutprobe abgeben.

In Uhingen und Ebersbach zog die Polizei zwei berauschte Fahrer aus dem Verkehr. Am Donnerstag war gegen 23 Uhr ein Opel in der Schorndorfer Straße unterwegs. Auch in der Suttgarter Straße in Ebersbach hatte ein 21-Jähriger zu viel Alkohol am Steuer. Den stoppte die Polizei am Freitag gegen 00.15 Uhr.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

