POL-UL: (BC) Laupheim, Region - Polizei stoppt fünf berauschte Fahrer

Am Donnerstag und am Freitag zog die Polizei in Laupheim, Burgrieden, Gutenzell und Mietingen fünf berauschte Fahrer aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am Freitag kurz vor ein Uhr war in Laupheim eine BMW-Fahrerin unterwegs. Die 35-Jährige hatte zu viel Alkohol intus. Deutlich zu viel intus hatte gegen 3 Uhr ein Fahrradfahrer. Den hatte die Polizei in der Hasenstraße gestoppt. Auch in Mietingen und Burgrieden saßen Fahrer am Steuer, die zu viel Alkohol getrunken hatten. Am Donnerstag war dies in Mietingen ein 48-Jähriger. Der war mit einem Opel in der Hauptstraße unterwegs. Und am Freitag gegen 2.45 Uhr ein 23-jähriger VW-Fahrer in Burgrieden. Eine 33-Jährige steht im Verdacht, dass sie unter der Einwirkung von Amphetamin am Steuer saß. Die Renault-Fahrerin stoppte die Polizei am Donnerstagmorgen in Gutenzell. Alle mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und sehen nun Anzeigen entgegen.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

