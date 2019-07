Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Glasau - Alleinbeteiligte Pkw-Fahrerin prallt gegen einen Alleebaum und verletzt sich schwer

Bad Segeberg (ots)

Am 01.07.2019, gegen 05:45 Uhr, ist es in der Ahrensböker Straße und ca. 100 Meter hinter der Ortschaft Sarau in Fahrtrichtung Ahrensbök zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

So war eine 64jährige aus Glasau mit ihrem Pkw Audi auf der Ahrensböker Straße unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang Sarau kam sie in einer Linkskurve mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch den Aufprall verletzte sie sich schwer. Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Feuerwehr- und Rettungskräfte mussten die Eingeklemmte aus dem Fahrzeugwrack mit einer Rettungsschere befreien und sodann in ein Krankenhaus einliefern. Die Strecke musste für die Bergungs- und Rettungsarbeiten für zwei Stunden voll gesperrt warden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell