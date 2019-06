Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Falsche Polizeibeamte am Telefon

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Mittwoch, den 26. Juni 2019, ist es in Uetersen zu bislang zwei bekannten Fällen gekommen, in denen falsche Polizeibeamte durch Telefonanrufe versucht haben, die Angerufenen um Wertgegenstände zu erleichtern.

Als gegen 9:15 Uhr eine 58-Jährige in der Heisterkampstraße, von einem "Kommissar" angerufen, auf ihren Wachhund hinwies, verlor der vermeintliche Beamte scheinbar das Interesse an seinem Vorhaben und beendete das Telefonat.

Ordentliches Glück hatte später eine 89-Jährige aus der Straße "Am Steinberg". Nachdem sie durch einen falschen Polizeibeamten vormittags am Telefon über ein angeblich gegen sie laufendes, fingiertes Ermittlungsverfahren "informiert" wurde, hinterlegte sie außerhalb ihres Hauses in einer Tüte einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag. Die versuchte Tat fiel auf, als sich die Geschädigte nachmittags bei der Uetersener Polizei telefonisch erkundigte, warum das Geld noch nicht abgeholt worden sei.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor derartigen Anrufen, in denen sich die Anrufer als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgeben. Die Polizei befragt Sie am Telefon niemals zu vorhandenen Wertgegenständen. Übergeben Sie nach telefonischer Aufforderung keine Wertsachen an fremde Personen und hinterlegen Sie in keinem Fall Bargeld oder Schmuck zur Abholung in Außenbereichen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Wenn Ihnen ein Anruf merkwürdig vorkommt, beenden Sie das Gespräch und nehmen unter der Notrufnummer 110 Kontakt zur Polizei auf.

