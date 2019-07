Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg - Ladendetektiv verfolgt mit seinem Privat-Pkw zwei Parfüm-Diebe über mehrere Kilometer

Bad Segeberg (ots)

Am 28.06.2019, gegen 12.oo Uhr, hat ein Ladendetektiv eines Drogeriemarktes im Bad Segeberger Any-Schröder-Weg einen Mann beim Diebstahl von zwei Parfüm-Flaschen mittels der Video-Überwachung beobachtet.

Der Detektiv hatte sich sodann sofort in den Verkaufsraum begeben, den Dieb aber nicht stellen können, sondern nur noch gesehen, dass dieser zu einem wartenden Komplizen in ein Auto stieg. Der Detektiv informierte die Polizei und machte sich mit seinem Privatwagen sofort auf die Verfolgung. Mit regelmäßigen Standortmeldungen konnte eine Polizeistreife die Tatverdächtigen auf der B 206 stoppen und das Diebesgut im Wert eines zweistelligen Euro-Betrages sicherstellen. Der 36jährige Haupttäter aus Bad Segeberg ist bereits einschlägig in Erscheinung getreten, führte zudem bei der Tatausführung ein größeres Messer bei sich. Er und sein mutmaßlicher Komplize müssen sich nun wegen eines Diebstahls mit Waffen verantworten.

