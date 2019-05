Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw Führer unter Einfluss von Drogen unterwegs

Glan Münchweiler (ots)

Am Montag, 06.05.2019 um 07:30 Uhr, wurde ein 21-jähriger Pkw-Fahrer in Glan Münchweiler in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnten die Beamten deutliche Anzeichen einer Drogenbeeinflussung feststellen. Die Weiterfahrt war damit beendet. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Verfahren gegen ihn eingeleitet.

