Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw kollidierte mit Rollstuhl

53909 Zülpich (ots)

Eine 88-Jährige aus Zülpich wollte am Donnerstag (10.50 Uhr) mit ihrem Elektromobil vom Fußweg auf den Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) Bonner Straße fahren. Eine Frau (31) aus Nideggen, die am Fußgängerüberweg zunächst gehalten hatte, fuhr wieder an und kollidierte mit der älteren Dame. Die Seniorin verletzte sich.

