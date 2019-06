Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 16-Jährige nach Zusammenstoß mit Pkw in Klink geflogen

53919 Weilerswist (ots)

Ein 16 Jahre altes Mädchen aus der Gemeinde Weilerwist hat sich beim Überqueren der Straße schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.

Das Mädchen befand sich mit ihrem Vater am Mittwoch (16.25 Uhr) am Deutschen Platz. Sie rannte über die Kölner Straße zum Bus, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei stieß sie mit dem Pkw einer Frau (59) aus Bedburg, die gerade den an der Haltestelle befindlichen Bus passierte, zusammen und zog sich Verletzungen zu.

