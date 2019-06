Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebe auf frischer Tat ertappt

53919 Weilerswist-Großvernich (ots)

Am Donnerstagmittag (13.25 Uhr) machte sich eine männliche Person in der Hermann-Löns-Straße an einem Gartenbau-Fahrzeug zu schaffen. Durch Geräusche schaute ein Mitarbeiter (26) der Gartenbau Firma, der sich zum Tatzeitpunkt auf dem rückwärtigen Grundstück befand, nach dem rechten.

Er sprach den Täter an. Dieser drehte sich zu ihm um. Zeitgleich wurde der Mitarbeiter mittels Faustschlag getroffen. Dieser erfolgte durch einen weiteren, männlichen Täter. Diesen zweiten Täter hatte der Mann zuvor nicht wahrgenommen.

Der Landschaftsgärtner kam aufgrund der Wucht des Schlages zu Fall; die Täter entfernen sich fußläufig in Richtung Martin-Luther- Straße.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Täter flüchteten ohne Beute. Sie hatten es wohl auf eine Schlagbohrmaschine abgesehen.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter (an dem Fahrzeug): 25-30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, schlanke Statur, kurz geschorene blonde Haare, weißes T-Shirt, dunkle, kurze Hose (Jogginghose).

2. Täter (Faustschlag): 25-30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, kräftige (trainierte Statur), kurze, blonde Haare, graues T-Shirt, kurze Jogginghose.

