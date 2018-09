POL-PDKH: Warnung - Fragwürdige Handwerker unterwegs

Bad Kreuznach (ots) - In letzter Zeit kommt es im Dienstgebiet der Polizei Bad Kreuznach häufiger vor, dass angebliche Handwerker bei zumeist älteren Menschen vorsprechen, um dringende Reparaturarbeiten am Haus durchzuführen. Die Männer führen Arbeiten am Haus aus und lassen sich gut dafür bezahlen. Die ausgeführten Arbeiten sind meist nicht notwendig und zudem von minderer Qualität. Daher der Hinweis: Wenn Sie keine Handwerker bestellt haben, fordern Sie die Personen auf die Arbeiten zu unterlassen und rufen Sie die Polizei! Lassen Sie die Personen niemals ins Haus! Achten Sie auf die mitgeführten Fahrzeuge!

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811-0

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell