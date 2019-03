FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich South-Kirkby-Str. / Hiddinghauser Str.

Feuerwehr Sprockhövel

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr gegen 16:40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung South-Kirkby-Straße- Querspange -Hiddinghauser Straße gerufen. Am Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt und fünf Personen wurden verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle ab, unterstützen den Rettungsdienst und streuten auslaufende Betriebsmittel mit Bindemittel ab. Anschließend wurde das Bindemittel wieder aufgenommen und die Straße gereinigt.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall auf der BAB 43 in Richtung Witten rückte die Feuerwehr um 22:40 Uhr aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die zwei verunfallten Fahrzeuge bereits auf dem Seitenstreifen. Eine Person wurde vom Rettungsdienst versorgt. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr abgesichert.

