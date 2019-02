FW-EN: Mehrere Einsätze seit Dienstag

Feuerwehr Sprockhövel

Seit dem Dienstagabend wurde die Feuerwehr Sprockhövel zu insgesamt drei Einsätzen alarmiert. Gegen 22 Uhr kam es in einem Haus in der Nockenbergstraße durch das Betreiben eines Kaminofens zu einer Verrauchung im Untergeschoss. Das Gebäude wurde evakuiert, der Kaminofen geleert und der Schornstein über die Drehleiter kontrolliert. Eine erhöhte Konzentration von CO wurde ebenfalls gemessen. Nach der Belüftung des Gebäudes konnte dieses an den Bezirksschornsteinfegermeister übergeben werden.

Gegen 16:20 Uhr brannte am Mittwoch in der Stefansbecke ein Mülleimer. Dieser wurde mit einer Kleinmenge Wasser gelöscht.

Zuletzt stellte sich um 18:30 Uhr Im Stefansbachtal ein gemeldeter Gasgeruch als Güllegeruch dar, sodass die Feuerwehr nicht tätig geworden ist.

