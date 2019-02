Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westerburg - Erneute Sachbeschädigung an Mülleimer

Westerburg (ots)

Unbekannte-/r Täter haben am vergangenen Freitag, 08.02.2019, einen Mülleimer im Bereich der Straße "An der Hofwiese" abgerissen und angezündet. Bereits im November 2018 und Januar 2019 ist es in diesem Bereich zu Sachbeschädigungen von Mülleimern und Beutelspendern für Hundekot gekommen. Die Polizei in Westerburg bittet um Zeugenhinweise.

