Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kellerbrand in Reihenhaus

Hamm-Heessen (ots)

Am Donnerstag, 11. April, brach im Keller eines Reihenhauses an der Bergmannstraße ein Brand aus. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 17.15 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell ab. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.(mw)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell