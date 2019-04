Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Mitte (ots)

Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 11. April, auf der Viktoriastraße sucht die Polizei nach einem Fahrradfahrer. Gegen 7.40 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mazda-Fahrer auf der Viktoriastraße in Richtung Stadtmitte, als er nahe der Einmündung Wilhelmstraße einen Radfahrer überholte. Während des Überholvorgangs kam es zu einer Berührung zwischen dem Autofahrer und dem Radfahrer. Der Radfahrer stürzte, sagte dem ausgestiegenen Autofahrer aber, dass er unverletzt sei. Dann setzte der Radfahrer seine Fahrt in Richtung Unionstraße fort. An dem Mazda entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Radfahrer ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er hat dunkle, kurze Haare. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (bw)

