Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Brand eines Erdbeerhäuschens

Mannheim (ots)

Am Samstagabend geriet aus bislang unbekannten Gründen gegen 23.30 Uhr in der Lange Rötterstraße ein Verkaufsstand in Brand. An dem Verkaufshäuschen wurden bisher Obst, Gemüse und diverse Konserven verkauft. Als Brandursache kommt nach erster Einschätzung ein technischer Defekt der Kühltheke in Betracht. Der Mitteiler des Brandes hatte noch vergeblich versucht, mit seinem Feuerlöscher die Flammen abzulöschen. Letztendlich konnte erst der Löschzug der Feuerwache Nord den Brand vollständig löschen. Die Flammen griffen glücklicherweise nicht auf das angrenzende Wohnhaus über. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht zu beziffern. Es waren insgesamt 5 Streifenwagen eingesetzt. Die Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt führen die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Gert Smasal

Telefon: 0621 174-3333

E-Mail: mannheim.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell