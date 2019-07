Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrerin will Straße überqueren und kollidiert mit PKW - Polizei sucht Fahrer des Wagens

Wiesloch (ots)

Eine 19-jährige Radfahrerin wurde am Donnerstagmittag, gegen 13:40 Uhr, in der Dielheimer Straße bei einem Zusammenstoß mit einem PKW leicht verletzt. Die junge Frau befuhr mit ihrem Fahrrad den Gehweg und wollte in Höhe der Baiertaler Straße die Fahrbahn überqueren, um ihren Weg in Richtung Dielheim fortzusetzen. Sie vergewisserte sich, dass kein Verkehr kam und fuhr los. Doch im selben Moment fuhr plötzlich ein unbekannter Autofahrer von dem Parkplatz eines Restaurants heraus und kollidierte mit der Radfahrerin. Die 19-Jährige bremste noch ab, verlor allerdings die Kontrolle und stürzte auf die Motorhaube des Wagens. Der Autofahrer, ein älterer Herr, stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlergehen der jungen Frau. Da diese einen Schock erlitt und in diesem Moment keine Verletzungen geltend machte, setzten beide Beteiligten ihren Weg fort. Doch kurz darauf verspürte sie Schmerzen und suchte einen Arzt auf. Dieser stellte ein verstauchtes Handgelenk und einen geprellten Arm fest.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des Wagens, der an dem Unfall beteiligt war. Zu diesem ist lediglich bekannt, dass er einen weißen PKW fuhr.

Sowohl der unbekannte Autofahrer als auch Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

