Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer wird nach Zusammenstoß mit PKW stationär in Klinik aufgenommen

Wiesloch (ots)

In der Baiertaler Straße, an der Einmündung zur Straße "Am Schlangengrund", kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 53-jährigen Radfahrer und einem BMW-Fahrer. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg aus Baiertal kommend in Richtung Wiesloch, als es an der Einmündung zur Kollision mit dem BMW des 62-Jährigen kam, der in die Baiertaler Straße einbiegen wollte. Der Radfahrer wurde auf die Motorhaube geschleudert und blieb dort liegen. Er erlitt durch den Aufprall Prellungen und ein Halswirbelschleudertrauma und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Dort wurde er stationär aufgenommen. Am Zweirad sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell