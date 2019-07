Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwölfjähriger will mit seinem Fahrrad Straße überqueren und kollidiert mit PKW

Dielheim (ots)

Als ein zwölfjähriger Junge mit seinem Fahrrad am Donnerstag, kurz vor 16 Uhr, von einem Feldweg die K4170 überqueren wollte, kollidierte er mit dem BMW eines 24-Jährigen. Der Autofahrer hatte noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet, konnte eine Kollision mit dem querenden Radfahrer aber nicht mehr vermeiden. Der Junge war gegen die Beifahrerseite des Wagens geprallt und infolgedessen zu Boden gestürzt. Er wurde vor Ort von Rettungssanitätern vorsorglich untersucht, Verletzungen zog sich der Zwölfjährige aber glücklicherweise nicht zu. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

