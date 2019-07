Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher vertrieben: Seniorin schickt Täter einfach durch die Tür

Bild-Infos

Download

Arnoldsweiler (ots)

Als eine 83-Jährige gestern in ihrer Wohnung in der Ellener Straße einem Einbrecher gegenübersteht, brachte sie ihn kurzerhand zur Haustür und schickte ihn raus. Gestohlen wurde nichts.

Die 83 Jahre alte Frau saß in der Küche des Einfamilienhauses, das sie allein bewohnt, als sie einen Mann durch den Flur gehen sah. Zunächst dachte sie, dass es sich um Ihren Neffen handelte, der sie öfter besucht. Als sie nachsah stellte sie jedoch fest, dass ein fremder Mann die Schubladen ihrer Kommode öffnete. Als sie ihn fragte, wie er ins Haus gekommen sei, antwortete dieser zunächst auf einer der Frau unbekannten Sprache, bevor er in gebrochenem Deutsch behauptete, die 83-Jährige habe ihn doch selbst hereingelassen. Die Rentnerin begleitete den Mann daraufhin zur Haustür und bat ihn, zu gehen. Er entfernte sich dann in Unbekannte Richtung.

Die Polizei geht davon aus, dass der Einbrecher das Haus durch ein neben der Haustür befindliches Fester betreten hat, das zum Lüften geöffnet war. Der Mann ist etwa 25-30 Jahre alt, trug eine dunkle Hose, eine rot-kariertes Hemd, eine blaue Kappe und ist groß und schlank. Er trug weder Bart noch Brille.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen. Jeder Hinweis zählt!

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell