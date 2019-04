Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtrag "Auseinandersetzung unter Jugendlichen" - Pressemeldung PI Grünstadt vom 14.04.2019

Grünstadt, 15.04.2019 (ots)

Zu dem Polizeieinsatz in Grünstadt kam es, nachdem Zeugen von einer Messerstecherei im Park neben der Martinskirche berichtet hatten. Beim Erscheinen der Polizei konnte einer der Kontrahenten (ein 19-Jähriger aus Ludwigshafen) gefesselt und vorläufig festgenommen werden. Ein zweiter Beteiligter flüchtete zu Fuß in Richtung Obergasse. Ein dortiges Mehrfamilienhaus wurde von hinzu gezogenen Unterstützungskräften durchsucht, da Hinweise vorlagen, dass sich die zweite Person darin aufhielt. Dieser (ein 16-Jähriger aus Grünstadt) stellte sich jedoch kurze Zeit später in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten bei der Polizei. Nach derzeitigen Ermittlungen spielten wohl Drogen (Cannabis) eine Rolle für die Auseinandersetzung. Es gibt widersprüchliche Aussagen über den Ablauf des Streites. Im Einsatz waren Beamte der Polizei Grünstadt, Bad Dürkheim, Ruchheim und der Diensthundestaffel. SEK war hingegen nicht im Einsatz!

