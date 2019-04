Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Grünstadt (ots)

Ein 61-jähriger Mann aus Obrigheim wurde am Sonntagmorgen um 08:30 Uhr in der Kirchheimer Straße in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war nach eigenen Angaben auf dem Weg nach Ludwigshafen am Rhein zur Arbeit. Die Beamten hatten schnell den Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte. Sie staunten schließlich nicht schlecht, als das Atemalkoholmessgerät den Wert von 2,42 Promille anzeigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren hinsichtlich §316 des Strafgesetzbuches,dem Führen eines Fahrzeuges bei Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses, eingeleitet.

