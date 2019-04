Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallzeugen gesucht Teil II

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro zu kümmern entfernte sich ein vermutlich silberner Hyundai Santa Fe mit unbekanntem Kennzeichen am 13.04.2019, um 16:30 Uhr, von der Unfallörtlichkeit in der Kirchstraße in Neustadt. Hinweise zu dem Unfallhergang und dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Neustadt entgegen (06321/8540).

