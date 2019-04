Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallzeuge gesucht - Teil I

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein an der Waschstraße des Globusmarkts in Neustadt abgestellten silbernen BMW mit SÜW Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall am vorderen rechten Radkasten beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Zeugen, welche Angaben zu dem Unfallhergang oder dem möglichen Unfallverursacher machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Neustadt zu melden (06321/8540).

