Polizei Düren

POL-DN: Junger Fahrradfahrer von Pkw erfasst

Düren (ots)

Bei einem Unfall auf der Girbelsrather Straße wird ein 12-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt.

Am Montagmittag kam es an der Kreuzung Girbelsrather Straße und An St. Bonifatius zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem jungen Fahrradfahrer. Eine 57-jährige befuhr gegen 14:00 Uhr die Straße An St. Bonifatius und bog an der nahenden Kreuzung rechts auf die Girbelsrather Straße ab.

An der rechten Fahrbahnseite der Girbelsrather Straße befuhr zu dieser Zeit ein 12-jähriger mit seinem Fahrrad den Gehweg. Nach Aussage aller Beteiligten wollte der Junge plötzlich und ohne sich nach dem Verkehr umzusehen die Straße queren und fuhr vom Gehweg auf die Fahrbahn, auf der sich von hinten der Pkw näherte.

Beide Unfallbeteiligten konnten nicht rechtzeitig stoppen und stießen zusammen. Der Junge kam zu Fall. Dabei erlitt er eine leichte Verletzung, die vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt wurde. Im Krankenhaus musste er nicht behandelt werden. Die Fahrerin des Pkw blieb unverletzt, lediglich an ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden.

