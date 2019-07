Polizei Düren

POL-DN: Werkzeuge aus Fahrzeugen gestohlen

Düren / Langerwehe (ots)

Fünf Kleintransporter wurden zwischen Montagabend und Dienstagmorgen aufgebrochen, um daraus Werkzeuge und Maschinen zu entwenden. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

Gegen 06:00 Uhr am Dienstag stellte der Nutzer zweier Firmenfahrzeuge fest, dass diese gewaltsam geöffnet worden waren. Die Kleintransporter hatten seit dem Vorabend, 18:00 Uhr, am Fahrbahnrand der Schillingsstraße in Gürzenich geparkt. Von den Ladeflächen wurden Werkzeuge wie Bohrmaschinen und Stemmhämmer im Wert mehrerer tausend Euro gestohlen.

Auch in Langerwehe wurden in derselben Nacht derartige Taten verübt. Zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr am Dienstagmorgen bemerkten die Benutzer von Firmenfahrzeugen, dass diese aufgebrochen worden waren. Sowohl in der Straße In der Klaus, als auch in der Kapellenstraße sowie in der Pommenicher Straße hatten die bislang unbekannten Täter unbemerkt zugeschlagen. An letzterem Tatort ließen die Unbekannten Werkzeugkoffer zurück, an denen die Kriminalpolizei Spuren sichern konnte.

Die Täter sind mutmaßlich mit einem Fahrzeug unterwegs, um ihre Beute von den Tatorten wegschaffen zu können. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen. Bemerken Sie Täter auf frischer Tat, dann scheuen Sie sich nicht, die Notrufnummer 110 anzurufen.

