Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe schlagen Scheibe an Caddy ein/ Einbrecher in Vereinsheim

Menden (ots)

In der Nacht vom Freitag zum Samstag (17.05./18.05.2019) schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines abgestellten VW Caddy in der Ohlstraße ein. Die Diebe nahmen nichts aus dem Fahrzeug mit, sie hinterließen Sachschaden.

Unbekannte Einbrecher knackten am letzten Wochenende eine Holzhütte eines Vereinsheimes an der Holzener Dorfstraße auf und durchsuchten sämtliche Schränke. Die Einbrecher nahmen eine Geldkassette an sich. Sie hinterließen Sachschaden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

