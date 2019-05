Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Pkw

Iserlohn (ots)

Am Wochenende wurden in Iserlohn Autos aufgebrochen. In den meisten Fällen ist der Sachschaden höher als die Beute. Ein Auto ist kein Panzerschrank.

In Wermingsen beispielsweise hat offenbar ein Rucksack das Interesse eines Einbrechers geweckt. Eine Frau fand den Rucksack am Morgen in einem Papierkorb. Eine Abrechnung mit Adresse führte sie zu dem verdutzten Eigentümer, der den Einbruch in seinen schwarzen Dacia Sandero noch gar nicht bemerkt hatte. Der Wagen parkte in der Bädekerstraße. Als der Besitzer nach seinem Auto schaute, entdeckte er die Bescherung: Das Fenster der völlig verzogenen Beifahrertür stand auf. Der Innenraum war durchwühlt. Es fehlten nur 40 Cent Kleingeld.

In der Nacht vom Samstag zum Sonntag knackten Diebe einen geparkten silbernen Polo am Auerweg. Die Täter zerstörten die Scheibe der Beifahrerseite und stahlen eine im Fahrzeug liegende Handtasche. Diese wurde bei Anzeigenaufnahme ca. 100 m entfernt wieder aufgefunden - leer.

An der Giesestraße ist ein Unbekannter zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in einem grünen Honda Civic eingedrungen. Er oder sie entwendeten unter anderem Schlüssel, E-Zigarette und Bargeld. Zwischen Mittwochnachmittag und Samstagmittag wurde Im Wiesengrund ein grüner VW Golf aufgebrochen. Der Täter hatte offenbar Zeit: Er demontierte das Handschuhfach und entfernte dahinter liegende Kabel. Dann baute er das Radio samt der Endstufe und den Chip aus, der die elektronische Wegfahrsperre aufhebt. Schließlich wurde auch noch Werkzeug eingepackt.

Die Polizei bittet um Hinweise unter 9199-0 und mahnt zur Vorsicht: Lieber vorher aufräumen als nachher Scherben aufsammeln. Auf den Sitzen liegende Taschen bilden immer einen Anreiz für Diebe. Dass in der Tasche vielleicht nur Schulbücher oder wertloser Krimskram stecken, weiß er ja nicht. Der Fahrzeugbesitzer hat dennoch den Ärger und die Kosten.

